Жителі просять про "зелений коридор": що відбувається в Щасті (фото, відео)
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Місто обстрілювати почали ще до вторгнення, але ситуація погіршується
В Щасті на Луганщині вдень не вщухали обстріли — російські війська намагалися прорватися до міста. Місцеві жителі у соціальних мережах намагаються дізнатися, що відбувається з їхніми близькими та просять про допомогу.
Через обстріл окупантів у місті — пожежі. Згідно з повідомленнями, у підвалах будинків заблоковані люди.
Люди звертаються з проханнями їх урятувати.
У місцевих групах у соцмережах розміщують також фото та відео, того що відбувається у місті.
Щастя на 18:00 24 лютого перебуває під контролем України.
Зазначимо, що із зони активних бойових дій на Донбасі до безпечніших регіонів намагаються виїхати багато українців. Тільки через "Укрзалізницю" евакуювалися понад 7,6 тисячі людей. Найбільше — з Лисичанську (2534) та Костянтинівки (1908).
Для потреб тих, хто виїхав з небезпечних регіонів та допомоги в евакуацію переорієнтують "гарячі" лінії урядового контактного центру 15–45, 15–39, 15–47, повідомляють у Мінцифри.
Раніше "Телеграф" писав про обстріли на інших напрямках — на Харківщині, Сумщині та в інших регіонах України війська нашої країни тримають оборону проти країни агресора.
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