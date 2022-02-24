Росіяни намагаються захопити ЧАЕС: наші бійці запекло борються з агресором

Українські бійці чинять опір російским військовим

Війська окупантів зайшли до зони Чорнобильської атомної станції з території Білорусі. Наразі там триває бій із захисниками сховища ядерних відходів.

Вказану інформацію у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Згідно з його даними, представники Національної гвардії України, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір російському ворогу.

Публікація антона Геращенка

Також в офіційному повідомленні наголошується, що в разі руйнації сховища ядерних відходів, радіоактивний пил може накрити території української та білоруської держав, а також кількох країн Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський флот почав атакувати острів Зміїний, який розташований у Чорному морі. Наразі на його території перебувають два російські кораблі, які ведуть обстріл територій зі ствольної корабельної зброї.

Окрім цього, з боку території Республіки Білорусь були випущені чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку.

Також нагадаємо, що РФ пішла в атаку й на території Сумської області, де бійці Збройних сил України вступили у бій з російським противником.