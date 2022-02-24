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Россияне пытаются захватить ЧАЭС: наши бойцы ожесточенно борются с агрессором

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Важная информация о российском вторжении Новость обновлена 24 февраля 2022, 17:13
Важная информация о российском вторжении

Украинские бойцы дают отпор российским военным

Войска оккупантов зашли в зону Чернобыльской атомной станции с территории Беларуси. В настоящее время там идет бой с защитниками хранилища ядерных отходов.

Указанную информацию в четверг, 24 февраля, на своей странице в соцсети обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Согласно его данным, представители Национальной гвардии Украины, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление российскому врагу.

Публикация антона Геращенко

Также в официальном сообщении отмечается, что в случае разрушения хранилища ядерных отходов радиоактивная пыль может накрыть территории украинского и белорусского государств, а также нескольких стран Евросоюза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский флот начал атаковать остров Змеиный, расположенный в Черном море. Сейчас на его территории находятся два российских корабля, ведущих обстрел территорий из ствольного корабельного оружия.

Кроме того, со стороны территории Республики Беларусь были выпущены четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.

Также напомним, что РФ пошла в атаку и на территории Сумской области, где бойцы Вооруженных сил Украины вступили в бой с российским противником.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Чернобыльская АЭС #Вторжение
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