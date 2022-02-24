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Під Харковом стрельба: городян закликають евакуюватись у метро (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Стрілянину чутна в різних районах міста Новина оновлена 24 лютого 2022, 16:23
Стрілянину чутна в різних районах міста

Метрополітен зупинено і він працює лише як укриття

Один із напрямків боїв із російським агресором — Харківщина. У регіоні окупанти обстрілюють як військові, і цивільні об’єкти.

"Суспильне" повідомляє, що двох російських бронетранспортерів (МТЛБ) знищено біля вказівника "Харків" на виїзді з міста у бік Циркунів. Біля них два тіла в російській формі. Також на дорозі помітили автомобіль "Нива", його розстріляли, поряд — тіло людини у цивільному.

Харківська держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що після обстрілу почалися вісім пожеж. Три з них – у Чугуєві. Там є постраждалі серед мирних жителів та один загиблий. До спалахів привели обстріли в селі Катеринівка Лозівського району, у селі Приколотне Куп’янського району, у селі Бобрівка Харківського району один із снарядів потрапив до автомобіля.

У Харкові на Кільцевому проїзді також сталася пожежа внаслідок обстрілу. У ЗМІ повідомляють, що мешканців двох районів – Московського та Київського просять евакуюватися.

Метрополітен у місті відчинив свої двері всім — на станціях є лавочки та встановлені питні фонтанчики. До особливого розпорядження метро у Харкові зупинено – воно працює лише у режимі укриття.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що на Окружній дорозі важка бронетехніка, є ймовірність ракетного удару по місту і для тих, хто сховався в метро, організують підвезення води та продовольства.

Про відновлення роботи метрополітену та чи будуть відчинені двері станцій уночі обіцяють повідомити додатково.

Раніше "Телеграф" писав, що напружені бої відбуваються у кількох областях — повідомляють про атаки агресора в Сумській області, на Херсонщині, Одещині, Луганщині.

Теги:
#Харків #Війна #Обстріли
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