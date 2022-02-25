Появилось видео с последствиями падения российского самолета на многоэтажку в Киеве
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Жители показали свои полуразрушенные квартиры
В Киеве в районе Позняков с утра в пятницу, 25 февраля, обломки сбитого летательного аппарата российской армии попали в жилой дом. Многоэтажку охватил серьезный пожар, который спасателям удалось оперативно потушить.
Как передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, речь идет о доме по адресу ул. Кошица, 7а.
Известно, что пожар начался около 5 утра после того, как в здание попали обломки беспилотника. Уже в 05:37 спасатели отчитались, что им удалось ликвидировать огонь на площади 100 м кв. При этом были спасены 20 человек, еще 150 граждан были эвакуированы, а 8 получили травмы.
Над ликвидацией пожара работали 72 человека и 12 единиц техники.
Корреспонденту "Телеграфа" удалось получить эксклюзивные кадры от жильцов этого дома. Имущество жителей многоэтажки серьезно пострадало, квартиры находятся в полуразрушенном состоянии. Окна и лицевые стены дома уничтожены, а в мебели застряли попавшие в дом обломки сбитого беспилотника.
Напомним, что подобный случай произошел в Киеве по улице Садовой, где после падения на частный дом фрагментов сбитого самолета начался пожар.
Напомним, что в результате российских обстрелов возле станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадали восемь человек.
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