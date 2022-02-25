Укр

Появилось видео с последствиями падения российского самолета на многоэтажку в Киеве

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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От обломков самолета серьезно пострадал дом на Позняках Новость обновлена 25 февраля 2022, 18:33
От обломков самолета серьезно пострадал дом на Позняках

Жители показали свои полуразрушенные квартиры

В Киеве в районе Позняков с утра в пятницу, 25 февраля, обломки сбитого летательного аппарата российской армии попали в жилой дом. Многоэтажку охватил серьезный пожар, который спасателям удалось оперативно потушить.

Как передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, речь идет о доме по адресу ул. Кошица, 7а.

Известно, что пожар начался около 5 утра после того, как в здание попали обломки беспилотника. Уже в 05:37 спасатели отчитались, что им удалось ликвидировать огонь на площади 100 м кв. При этом были спасены 20 человек, еще 150 граждан были эвакуированы, а 8 получили травмы.

Над ликвидацией пожара работали 72 человека и 12 единиц техники.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось получить эксклюзивные кадры от жильцов этого дома. Имущество жителей многоэтажки серьезно пострадало, квартиры находятся в полуразрушенном состоянии. Окна и лицевые стены дома уничтожены, а в мебели застряли попавшие в дом обломки сбитого беспилотника.

Дом по улице Кошица, 7А сильно пострадал от обломков беспилотника
Квартиры людей в полуразрушенном состоянии
Квартиры людей в полуразрушенном состоянии
В мебели застряли обломки сбитого самолета
В мебели застряли обломки сбитого самолета

Напомним, что подобный случай произошел в Киеве по улице Садовой, где после падения на частный дом фрагментов сбитого самолета начался пожар.

Напомним, что в результате российских обстрелов возле станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадали восемь человек.

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#Украина #Киев #Россия #Нападение #Война
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