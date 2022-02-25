В Киеве обломки самолета упали на жилой дом: начался пожар (фото, видео)
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Площадь пожара уточняется
В 05:00 на ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 единицы техники.
Напомним, что в результате российского обстрела неподалеку от станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадало восемь человек. Россия осуществила авиаудар по Киеву среди ночи, в рамках которого обломки одной из ракет рухнули на жилую многоэтажку.
Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.
В самой России начались выступления против войны в Украине. Как писал "Телеграф", на протест вышли сотни людей в нескольких российских городах.