Укр

В Киеве обломки самолета упали на жилой дом: начался пожар (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Киев, ул. Садовая Новость обновлена 25 февраля 2022, 07:21
Киев, ул. Садовая

Площадь пожара уточняется

В 05:00 на ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

От ГСЧС привлечены 15 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что в результате российского обстрела неподалеку от станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадало восемь человек. Россия осуществила авиаудар по Киеву среди ночи, в рамках которого обломки одной из ракет рухнули на жилую многоэтажку.

Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.

В самой России начались выступления против войны в Украине. Как писал "Телеграф", на протест вышли сотни людей в нескольких российских городах.

Теги:
#Киев #Пожары #ГСЧС
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