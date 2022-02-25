Много пострадавших: спасатели показали фото последствий авиаудара по Киеву
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Минимум один пострадавший в тяжелом состоянии
Вследствие российского обстрела неподалеку от станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадало восемь человек.
Такие данные обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".
Напомним, что Россия осуществила авиаудар по Киеву среди ночи, в рамках которого обломки одной из ракет рухнули на жилую многоэтажку по улице Кошица, 7а.
Вследствие этого произошло возгорание с 4 по 9 этаж.
Спасатели эвакуировали 150 человек и уже в 05:37 потушили оба очага пожара.
Однако, к сожалению, пострадало восемь человек.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по меньшей мере один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Также в сети опубликовали фото последствий пожара.
Стоит заметить, что позже стало известно об обрушении обломков самолета еще и по улице Садовой, — неподалеку от станции "Осокорки".