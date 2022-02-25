Много пострадавших: спасатели показали фото последствий авиаудара по Киеву

Минимум один пострадавший в тяжелом состоянии

Вследствие российского обстрела неподалеку от станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля пострадало восемь человек.

Такие данные обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Напомним, что Россия осуществила авиаудар по Киеву среди ночи, в рамках которого обломки одной из ракет рухнули на жилую многоэтажку по улице Кошица, 7а.

Карта, где находится дом

Вследствие этого произошло возгорание с 4 по 9 этаж.

Спасатели эвакуировали 150 человек и уже в 05:37 потушили оба очага пожара.

Однако, к сожалению, пострадало восемь человек.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по меньшей мере один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Также в сети опубликовали фото последствий пожара.

Стоит заметить, что позже стало известно об обрушении обломков самолета еще и по улице Садовой, — неподалеку от станции "Осокорки".