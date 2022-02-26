В Беларуси нашли "заначку" с авиацией России (фото со спутника)
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Спутниковые снимки показывают размещение сухопутных войск и вертолетов на юге Беларуси.
На юге Беларуси примерно в 32 км от границы с Украиной, которая борется с нападением России, находятся сухопутные войска и 150 транспортных вертолетов.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 25 февраля частной американской компанией Maxar Technologies, передает издание Reuters.
В частности, одно большое развертывание вертолетов — возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.
Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких областях.
Напомним, что Украина третий день продолжает бороться с российскими оккупантами. В ночь на 26 февраля ведутся тяжелые бои за Киев.
Бои также продолжаются под Киевом — в Гостомеле и Василькове.
Украинские военные задержали десятки вражеских диверсантов. Как сообщил секретарь СНБО, Киев под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева.
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