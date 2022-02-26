Укр

В Беларуси нашли "заначку" с авиацией России (фото со спутника)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Техника припаркована у границы Украины Новость обновлена 26 февраля 2022, 05:56
Техника припаркована у границы Украины

Спутниковые снимки показывают размещение сухопутных войск и вертолетов на юге Беларуси.

На юге Беларуси примерно в 32 км от границы с Украиной, которая борется с нападением России, находятся сухопутные войска и 150 транспортных вертолетов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 25 февраля частной американской компанией Maxar Technologies, передает издание Reuters.

В частности, одно большое развертывание вертолетов — возле белорусского города Хойники, где на дороге было припарковано более 90 вертолетов. Протяженность развертывания превышает 8 км.

Изображения также показали большое развертывание сухопутных войск с несколькими сотнями транспортных средств в колонне в нескольких областях.

На снимках видно расположение войск
На снимках видно расположение войск
Развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники
Развертывание вертолетов - возле белорусского города Хойники
Протяженность развертывания техники превышает 8 км
Протяженность развертывания техники превышает 8 км

Напомним, что Украина третий день продолжает бороться с российскими оккупантами. В ночь на 26 февраля ведутся тяжелые бои за Киев.

Бои также продолжаются под Киевом — в Гостомеле и Василькове.

Украинские военные задержали десятки вражеских диверсантов. Как сообщил секретарь СНБО, Киев под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева.

Теги:
#Россия #Беларусь #Вертолеты
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