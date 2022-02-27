Укр

"Тут делать нех*р": пленные русские оккупанты все осознали (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российскую технику в Украине уничтожают, а оккупантов берут в плен Новость обновлена 27 февраля 2022, 18:53
Российскую технику в Украине уничтожают, а оккупантов берут в плен

Армия РФ теряет даже малейшее желание воевать с украинцами.

Испуганные российские оккупанты, которых украинские силовики разбомбили под Харьковом, почти плачут и просят прощения у украинского народа.

Соответствующие кадры опубликовала Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Россияне утверждают, что они попали в Украину, не владея информацией и даже не представляли, что их здесь ожидает.

"Мужики, здесь делать нех*ер. В прямом смысле. Здесь люди сами справляются со всем, не надо к ним лезть", — обратился к россиянам один из пленных, у которого в России осталось двое детей и жена.

Российские оккупанты призывают своих приспешников не идти войной на Украину и называют это бессмыслицей. Они продолжают уверять, что направлялись в Украину "на военные учения". И вообще сожалеют о том, что сюда приехали.

"Приехали в командировку на учебу с личным составом, из которого 80% срочников. В Украину воевать ехать не собирались, убивать тоже никого не хотели. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия. Бессмысленные. Люди гибнут, солдаты гибнут, матери дома ждут и волнуются", — утверждает второй пленный.

В СБУ говорят, что всем пленникам оказали медицинскую помощь и обеспечили едой. Однако уверяют, что каждый из них ответит за свои действия по всей строгости закона.

Напомним, что Украина обратилась в суд Гааги с требованием привлечь Россию к ответственности за извращение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Оперативная информация обо всем, что происходит в Украине на 4-й день войны с Россией в материале "Телеграфа": "Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пленные #Армия РФ #Відео
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