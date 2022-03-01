"300 долларов за голову": в Чернигове объявили "охоту" на технику и солдат РФ

Если противостоять оккупанту, можно еще и неплохо заработать

На Черниговщине местное население призвали уничтожать военную технику русской армии. В случае расправы над танками или другим боевым транспортом в областном центре мэр Владислав Артошенко пообещал выплатить значительные денежные премии.

Об этом стало известно из его свежего видеообращения к землякам.

По словам чиновника, оккупанты всячески пытаются добраться до областного центра. Военные и терроборона делают все от них зависящее, но иногда помощь от местного населения им тоже не помешает.

"Где вы можете и чем вы можете, делайте все, чтобы не допустить российскую военную технику, топливные материалы, оружие, российских солдат, чтобы они не продвигались дальше. В первую очередь это касается северных регионов", — подчеркнул Атрошенко.

Также он отметил, что в случае прорыва в Чернигов каждый, кто будет уничтожать врага, получит финансовое вознаграждение.

Следовательно, за сожженный БТР можно получить 150 тысяч гривен, боевую машину пехоты — 200 тысяч гривен, а танк оценили в 250 тысяч гривен.

"Платят" и за личный состав. Солдат армии РФ, которых убили или забрали в плен, оценили в "300 условных единиц за голову".

При этом следует отметить, что в настоящее время все выезды из Чернигова заминированы. Поэтому власти предупреждают, что гражданскому населению следует оставаться дома или в укрытиях.

Отметим, что Чернигов — не единственный город, выступивший с подобной инициативой. Ранее "оплатить" обезвреженного захватчика пообещали в Ровно — по 50 долларов за человека.

Также украинские власти в целом предлагают россиянам добровольно складывать оружие, чтобы иметь возможность вернуться домой живыми. За каждую же "сданную" на хранение ВСУ единицу техники можно получить до 5 млн рублей.