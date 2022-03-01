В Луганской области российская армия обстреляла областной дом ребенка: видео повреждений

К счастью, обошлось без жертв

Российские оккупанты, уже шестой день ведущие кровопролитную войну против Украины, открыли прицельный огонь о социальных объектах Луганщины. Под их обстрелы попал областной дом ребенка, который находится в Северодонецке.

Такая информация появилась на Facebook-странице главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая.

Известно, что пострадавшее в результате огня российского оккупанта здание расположено на улице Лисичанской.

Дом ребенка на карте

Из-за обстрелов были выбиты окна (металлопластиковые), а также повреждены стены заведения.

К счастью, оккупантам не удалось ранить кого-нибудь или убить. По словам Гайдая, власти эвакуировали и персонал дома ребенка, и его воспитанников несколькими днями раньше.

Отметим, что нынешняя война демонстрирует — в армии Российской Федерации нет никаких принципов, ведь они не останавливаясь обстреливают спальные районы городов, где могут находиться гражданские. Только за первые пять суток противостояния оккупанты убили 16 украинских детей.

При этом они иногда используют малышей и женщин как свой собственный живой щит — как это было недавно на Киевщине.