Укр

"Я не стрелял": молодой бурят-оккупант оказался в плену (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Пленный российский оккупант Новость обновлена 01 марта 2022, 18:23
Пленный российский оккупант

Очередной бурят "случайно" оказался на украинской земле.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину территориальная оборона поймала еще одного оккупанта.

Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

На кадрах видно, как бойцы территориальной обороны поймали российского оккупанта. Солдат из рф заявил, что не стрелял в украинцев, а сам он из Бурятии. Захватчик признался, что он 2003 года рождения и не понимает, что он делает в Украине. Также россиянин рассказал, что ему страшно.

"Слава Украине. Героям слава", — подытожили бойцы теробороны.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Украине пленили бурята, который на видео рассказал о преступлениях российской армии в Украине. Кроме того, оккупант прокричал известную кричалку про кровавого диктатора владимира путина. Еще одного российского захватчика поймали на Полтавщине. Оккупант заявил, что планировал войти в Киев вместе с танковой колонной, чтобы показать силу. Добавим, что во вторник стало известно, что Украина срочно закупит новую партию разрушительных "Байрактаров".

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#Украина #Россия #Война с Россией
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