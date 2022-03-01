Вот вам и парад: в сети появилось видео колонны пленных русских оккупантов

Появилось видео, как ведут российских пленных

В соцсетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие ведут сдавшихся пленных русских солдат, которые пришли воевать в Украине.

Российские солдаты на вид жалкие и убогие.

Видео опубликовали в Facebook.

"Отвоевались…Колонна пленных военных росармии, сдавшиеся Вооруженным Силам Украины. Солдаты одеты в разную форму – кто-то в тельняшке и синей флиске, кто-то в "горке", кто-то в каске, кто-то в шапке. На правой ноге многих белая тканевая повязка для различения "свой – чужой" во время боя. Однако боя для них больше не будет…", — подписана публикация.

Отметим, ранее мы писали о том, что испуганные российские оккупанты, которых украинские силовики разбомбили под Харьковом, почти плачут и просят прощения у украинского народа.

Добавим, что также россияне начинают всерьез опасаться украинскую армию, завидев, с какой легкостью мы уничтожаем их военную технику, которую они считали непобедимой.