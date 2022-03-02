Не пускайте на войну детей: в сеть попало новое видео с пленными россиянами

Шесть дней оккупанты были на украинской земле

Российские войска деморализованы, они несут колоссальные потери. В россии уже были вынуждены признать часть из них — цифру назвали в 10 раз меньше приблизительной оценки. Часть оккупантов сдается в плен — последнее "приобретение" защитников Украины — 22 танкиста.

Видео разместил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко. На нем руководитель танкистов рассказывает, что зашли они в Украину со стороны Мирополья (Сумская область — ред) и произошло это шесть дней назад.

Он также сказал, что считает, что путин и правительство их предали и посоветовал матерям не пускать на войну детей.

На видео видно, что российские военные голодные и грязные.

Информация о количестве погибших со стороны россии после вторжения начинает просачиваться через СМИ оккупанта — в сети негодуют матери, которые боятся потерять детей.

Как ранее писал "Телеграф", войска захватчиков теснят в нескольких направлениях. Среди них — Горловка в зоне ООС. Также ВСУ удалось захватить секретные документы, согласно которым, план захватить Украину был утвержден еще в январе.