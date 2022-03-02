"Не для того я своих сыновей растила, чтобы они погибали!": матери в России боятся, что их детей убьют на войне в Украине

В РФ медиа все чаще начали сообщать о гибели российских военных в Украине

Пока власти РФ говорят о проведении "военной операции" по "спасению" Украины, матери российских солдат опасаются за гибель своих сыновей. Ведь несмотря на отсутствие официальных данных о числе погибших за 7 дней войны против Украины, российские журналисты и соцсети пестрят "похоронками", а в сеть просачивается информация о раненых и мертвых гражданах РФ.

По данным украинского Генштаба, количество погибших со стороны РФ оценивается почти в 6 тысяч. Конечно, в Минобороны РФ с такой цифрой не согласны. Но мониторинг российских изданий и социальных сетей показал: ежедневно на сайтах или в пабликах появляются сообщения о гибели военных. Причем в комментариях россияне часто подозревают, что реальное количество жертв умалчивается.

Так, сайт "74.ру" публикует фото и имена погибших россиян на войне в Украине. Материал обновляется ежедневно и пополняется новыми именами. Каждое новое сообщение о гибели российского солдата или офицера вызывает бурное обсуждение.

В комментариях на форумах россияне пишут, что не понимают – за что их солдаты воюют в Украине и почему должны гибнуть. Мамы, у которых сыновья оказались сейчас в Украине, не сдерживают эмоций и буквально кричат о страхе потерять детей. Боятся и те россиянки, сыновья которых только растут, но рискуют пасть жертвой "во имя родины" в будущем.

Вот только часть сообщений, которые оставляют российские женщины на форумах:

"Не для того я своих сыновей растила, чтобы они погибали! Мои дети точно не поедут на такую войну! Путину, правительству до них нет дела!";

"Если война продолжиться, начнут и мирных жителей мобилизовать. У меня трое сыновей, я переживаю, уже неделю не сплю";

"Если ничего не изменить, то количество жертв с обеих сторон будет расти. Жены будут мстить за мужей, дети за родителей… Пока еще не все погибли – не поздно прекратить!";

"Дети остались без отцов";

"Я так думаю, сейчас массово контракты будут разрывать. Одно дело в части сидеть и изредка на стрельбы ходить, а другое – воевать по-настоящему";

"Господи, матери рожают сыновей не для того, чтобы они гибли! Что же вы творите! Остановитесь! Правительство, отправьте своих детей!";

"Как можно верить Путину? Его приспешники твердили, что погибших нет, а оказывается, погибать начали в первый день. И то, наверное, всей правды не говорят".

Кроме того, в социальных сетях создаются сообщества, где объединяются мамы, жены и сестры российских мужчин, попавших на войну в Украину. Россиянки интересуются, где можно получить информацию о погибших. Ведь, как показала история пленного Якова Ершова из карельского города Кемь, родители могут даже не знать о "службе" сыновей на чужих землях. Как пишет "Радио Свобода", 22-летний солдат из Карелии попал в украинский плен. Мама парня Наталья Томанова рассказала журналистам, что сын был на "учениях" под Белгородом. О задержании парня женщина узнала от его сокурсника, тот прислал "смс".

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Как рассказала нам жительница Таганрога, пожелавшая остаться анонимной, ее знакомые женщины в большом стрессе: опасаются, что на войну в Украину призовут всех мужчин страны. Особенно непросто тем, чьи сыновья военные и служат по контракту.

"У моей знакомой сын был на учениях в Белгородской области. Редко звонил, но был с матерью на связи, хороший мальчик, всегда здоровался и помогал. Когда все это началось — просто пропал. Телефон вне зоны, командир по номеру, который у нас есть, не отвечает… Уже больше недели. Где он, что с ним? Непонятно! Бедная мать! Каково не получать никаких вестей от сына? Хоть на наших каналах говорят, что все спокойно и под контролем, через родственников в Украине узнаем другую информацию. И мы думаем, конечно, что парень тоже где-то в Украине. И дай бог, чтобы был жив…" – рассказала женщина.

Отметим, что тему о массовой гибели российских военных в Украине поднимала и российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире канала "Дождь".

"Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгоревшие. По каким законам войны это возможно?!" – комментировала Нарусова.

Чиновница просила "зеленые коридоры", чтобы россияне могли вывезти тела погибших и нормально похоронить в родных городах.

Украинская сторона заявляла, что власти РФ не хотят забирать тела своих военных и даже обращались к Красному Кресту.

Россиянам, чьи родственники могли пропасть в Украине, хотят помочь

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один российский военный в Украине был задержан. Мужчина позвонил жене и рассказал, что не ожидал такого доброго отношения в Украине. Украинские медики сделали россиянину операцию.