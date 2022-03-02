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Пленный россиянин расплакался от доброты украинцев (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пленный россиянин в Украине Новость обновлена 02 марта 2022, 13:36
Пленный россиянин в Украине

Российскому военному помогли и сделали операцию

В Украине в очередной раз задержали российского военного, которому наши медики сделали операцию. Как передает "Телеграф", видео с пленным россиянином опубликовала Служба безопасности Украины в среду, 2 марта.

Так, в ролике задержанный признается жене, что не ожидал такого отношения со стороны украинцев. По словам оккупанта, он единственный выжил из целого взвода. Когда захватчика обнаружили, то оказали ему помощь — сделали операцию. Мужчина отмечает, как по-человечески к нему отнеслась в стране, на которую напала россия. Его жена со слезами обратилась к украинцам, чтобы поблагодарить.

"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!" — сказала супруга пленного россиянина.

Также россиянка добавила, что пойдет к руководству воинской части и расскажет правду о происходящем с российскими военными в Украине.

Добавим, что это не первый раз, когда СБУ публикует кадры общения с задержанными оккупантами. Ранее трое российских офицеров обратились к своим сослуживцам из россии, попросив сложить оружие и прекратить воевать с суверенным государством Украиной.

Напомним, телеканалы в рф внезапно начали транслировать кадры с пленными российскими военными в Украине, которую уже седьмой день атакует россия. Вероятно, за кибератакой стоят хакеры-украинцы.

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#Россия #Пленный
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