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"Прекратите убивать украинцев": задержанные в Украине военные РФ сделали обращение (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Военные из РФ обратились к своим сослуживцам Новость обновлена 01 марта 2022, 15:03
Военные из РФ обратились к своим сослуживцам

В ролике россияне просят военных из РФ сложить оружие

В Украине правоохранители продолжают задерживать российских военных, напавших на территории Украины 24 февраля. Уже под следствием россияне признаются, что выполняют преступные приказы руководства РФ. Как сообщает "Телеграф", видеообращение задержанных оккупантов во вторник, 1 марта, опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.

Так, трое российских военнослужащих, по словам Геращенко, были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. В ролике российские наемники обращаются к своим согражданам и призывают не идти воевать против Украины.

"Уважаемые россияне, так сложилось, что режим нашего правительства развязал братоубийственную войну в Украине, — говорит один из задержанных. — Офицеры и солдаты Вооруженных сил России, а также сотрудники Росгвардии, вас втянули в незаконное вторжение на территорию суверенного государства и заставили совершать военные преступления, которые не имеют срока давности".

Российский военный выступил с призывом прекратить войну ради сохранения жизней с обеих сторон. Он попросил прекратить убивать украинцев и призывал всех российских военных сложить оружие и возвратиться домой.

Кроме того, тем служащим РФ, кто не хочет убивать украинцев и продолжать выполнять приказы российского командования, можно обратиться в Центр прекращения войны.

Напомним, Украина взяла в плен российского захватчика из Нижнего Новгорода. Россиянин заявил, что в Украине военным РФ никто не рад. Хотя путинские наемники такого не ожидали.

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