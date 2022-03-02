"Не для того я своїх синів ростила, щоби вони гинули!": матері в Росії бояться, що їхніх дітей уб’ють на війні в Україні
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У РФ медіа дедалі частіше почали повідомляти про загибель російських військових в Україні
Поки влада РФ говорить про проведення "військової операції" з "порятунку" України, матері російських солдатів побоюються за загибель своїх синів. Адже незважаючи на відсутність офіційних даних про кількість загиблих за 7 днів війни проти України, російські журналісти та соцмережі рясніють "похоронками", а в мережу просочується інформація про поранених і мертвих громадян РФ.
За даними українського Генштабу, кількість загиблих із боку РФ оцінюється майже у 6 тисяч. Звісно, у Міноборони РФ із такою цифрою не згодні. Але моніторинг російських видань і соціальних мереж показав: щодня на сайтах чи пабликах з’являються повідомлення про загибель військових. Причому у коментарях росіяни часто підозрюють, що реальна кількість жертв замовчується.
Так, сайт "74.ру" публікує фото й імена загиблих росіян на війні в Україні. Матеріал оновлюється щодня та поповнюється новими іменами. Кожне нове повідомлення про загибель російського солдата чи офіцера викликає бурхливе обговорення.
У коментарях на форумах росіяни пишуть, що не розуміють – за що їхні солдати воюють в Україні та чомусь мають гинути. Мами, у яких сини опинилися зараз в Україні, не стримують емоцій та буквально кричать про страх втратити дітей. Бояться і ті росіянки, сини яких тільки ростуть, але ризикують стати жертвою "в ім’я батьківщини" в майбутньому.
Ось лише частина повідомлень, які залишають російські жінки на форумах:
"Не для того я своїх синів ростила, щоб вони гинули! Мої діти точно не поїдуть на таку війну! Путіну, уряду до них немає діла!";
"Якщо війна продовжиться, почнуть і мирних жителів мобілізувати. У мене троє синів, я переживаю, вже тиждень не сплю";
"Якщо нічого не змінити, то кількість жертв з обох боків зростатиме. Дружини мститимуть за чоловіків, діти за батьків… Поки що не всі загинули – не пізно припинити!";
"Діти залишилися без батьків";
"Я так думаю, зараз масово контракти розриватимуть. Одна справа в частині сидіти і зрідка на стрільби ходити, а інша — воювати по-справжньому";
"Господи, матері народжують синів не для того, щоб вони гинули! Що ж ви творите! Зупиніться! Уряд, відправте своїх дітей!";
"Як можна вірити Путіну? Його поплічники твердили, що загиблих немає, а виявляється, гинути почали з першого дня. І те, напевно, всієї правди не говорять".
Крім того, у соціальних мережах створюються спільноти, де об’єднуються мами, дружини та сестри російських чоловіків, які потрапили на війну в Україну. Росіянки цікавляться, де можна отримати інформацію про загиблих. Адже, як показала історія полоненого Якова Єршова з карельського міста Кемь, батьки можуть навіть не знати про "службу" синів на чужих землях. Як пише "Радіо Свобода", 22-річний солдат із Карелії потрапив в український полон. Мама хлопця Наталія Томанова розповіла журналістам, що син був на "навчаннях" під Білгородом. Про затримання хлопця жінка дізналася від його однокурсника, який надіслав "смс".
Як розповіла нам мешканка Таганрога, яка побажала залишитися анонімною, її знайомі жінки у великому стресі: побоюються, що на війну в Україну покличуть усіх чоловіків країни. Особливо непросто тим, чиї сини військові та служать за контрактом.
"У моєї знайомої син був на навчаннях у Білгородській області. Рідко дзвонив, але був з матір’ю на зв’язку, добрий хлопчик, завжди вітався і допомагав. Коли все це почалося — просто зник. Телефон поза зоною, командир за номером, який у нас є, не відповідає ... Вже більше тижня.. Де він, що з ним? Незрозуміло! Бідолашна мати! Як це не отримувати жодних звісток від сина? Ми думаємо, звісно, що хлопець теж десь в Україні. І дай боже, щоби був живий…” – розповіла жінка.
Зазначимо, що тему про масову загибель російських військових в Україні порушувала і російський сенатор, мати телеведучої Ксенії Собчак Людмила Нарусова в ефірі каналу "Дождь".
"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгладжують тіла, деяких не можна ідентифікувати, тому що вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?!" — коментувала Нарусова.
Чиновниця просила "зелені коридори", щоб росіяни могли вивезти тіла загиблих і нормально поховати у рідних містах.
Українська сторона заявляла, що влада РФ не хоче забирати тіла своїх військових і навіть зверталася до Червоного Хреста.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одного російського військового в Україні було затримано. Чоловік зателефонував дружині та розповів, що не очікував такого доброго ставлення в Україні. Українські медики зробили росіянину операцію.