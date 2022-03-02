"Не для того я своїх синів ростила, щоби вони гинули!": матері в Росії бояться, що їхніх дітей уб’ють на війні в Україні

У РФ медіа дедалі частіше почали повідомляти про загибель російських військових в Україні

Поки влада РФ говорить про проведення "військової операції" з "порятунку" України, матері російських солдатів побоюються за загибель своїх синів. Адже незважаючи на відсутність офіційних даних про кількість загиблих за 7 днів війни проти України, російські журналісти та соцмережі рясніють "похоронками", а в мережу просочується інформація про поранених і мертвих громадян РФ.

За даними українського Генштабу, кількість загиблих із боку РФ оцінюється майже у 6 тисяч. Звісно, у Міноборони РФ із такою цифрою не згодні. Але моніторинг російських видань і соціальних мереж показав: щодня на сайтах чи пабликах з’являються повідомлення про загибель військових. Причому у коментарях росіяни часто підозрюють, що реальна кількість жертв замовчується.

Так, сайт "74.ру" публікує фото й імена загиблих росіян на війні в Україні. Матеріал оновлюється щодня та поповнюється новими іменами. Кожне нове повідомлення про загибель російського солдата чи офіцера викликає бурхливе обговорення.

У коментарях на форумах росіяни пишуть, що не розуміють – за що їхні солдати воюють в Україні та чомусь мають гинути. Мами, у яких сини опинилися зараз в Україні, не стримують емоцій та буквально кричать про страх втратити дітей. Бояться і ті росіянки, сини яких тільки ростуть, але ризикують стати жертвою "в ім’я батьківщини" в майбутньому.

Ось лише частина повідомлень, які залишають російські жінки на форумах:

"Не для того я своїх синів ростила, щоб вони гинули! Мої діти точно не поїдуть на таку війну! Путіну, уряду до них немає діла!";

"Якщо війна продовжиться, почнуть і мирних жителів мобілізувати. У мене троє синів, я переживаю, вже тиждень не сплю";

"Якщо нічого не змінити, то кількість жертв з обох боків зростатиме. Дружини мститимуть за чоловіків, діти за батьків… Поки що не всі загинули – не пізно припинити!";

"Діти залишилися без батьків";

"Я так думаю, зараз масово контракти розриватимуть. Одна справа в частині сидіти і зрідка на стрільби ходити, а інша — воювати по-справжньому";

"Господи, матері народжують синів не для того, щоб вони гинули! Що ж ви творите! Зупиніться! Уряд, відправте своїх дітей!";

"Як можна вірити Путіну? Його поплічники твердили, що загиблих немає, а виявляється, гинути почали з першого дня. І те, напевно, всієї правди не говорять".

Крім того, у соціальних мережах створюються спільноти, де об’єднуються мами, дружини та сестри російських чоловіків, які потрапили на війну в Україну. Росіянки цікавляться, де можна отримати інформацію про загиблих. Адже, як показала історія полоненого Якова Єршова з карельського міста Кемь, батьки можуть навіть не знати про "службу" синів на чужих землях. Як пише "Радіо Свобода", 22-річний солдат із Карелії потрапив в український полон. Мама хлопця Наталія Томанова розповіла журналістам, що син був на "навчаннях" під Білгородом. Про затримання хлопця жінка дізналася від його однокурсника, який надіслав "смс".

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Як розповіла нам мешканка Таганрога, яка побажала залишитися анонімною, її знайомі жінки у великому стресі: побоюються, що на війну в Україну покличуть усіх чоловіків країни. Особливо непросто тим, чиї сини військові та служать за контрактом.

"У моєї знайомої син був на навчаннях у Білгородській області. Рідко дзвонив, але був з матір’ю на зв’язку, добрий хлопчик, завжди вітався і допомагав. Коли все це почалося — просто зник. Телефон поза зоною, командир за номером, який у нас є, не відповідає ... Вже більше тижня.. Де він, що з ним? Незрозуміло! Бідолашна мати! Як це не отримувати жодних звісток від сина? Ми думаємо, звісно, що хлопець теж десь в Україні. І дай боже, щоби був живий…” – розповіла жінка.

Зазначимо, що тему про масову загибель російських військових в Україні порушувала і російський сенатор, мати телеведучої Ксенії Собчак Людмила Нарусова в ефірі каналу "Дождь".

"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгладжують тіла, деяких не можна ідентифікувати, тому що вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?!" — коментувала Нарусова.

Чиновниця просила "зелені коридори", щоб росіяни могли вивезти тіла загиблих і нормально поховати у рідних містах.

Українська сторона заявляла, що влада РФ не хоче забирати тіла своїх військових і навіть зверталася до Червоного Хреста.

Росіянам, чиї родичі могли зникнути в Україні, хочуть допомогти

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одного російського військового в Україні було затримано. Чоловік зателефонував дружині та розповів, що не очікував такого доброго ставлення в Україні. Українські медики зробили росіянину операцію.