Полонений росіянин розплакався від доброти українців (відео)

Російському військовому допомогли та зробили операцію

В Україні в черговий раз затримали російського військового, якому наші медики зробили операцію. Як передає "Телеграф", відео із полоненим росіянином опублікувала Служба безпеки України у середу, 2 березня.

Так, у ролику затриманий зізнається дружині, що не очікував такого відношення з боку українців. За словами окупанта, він єдиний вижив із цілого взводу. Коли виявили загарбника, то надали йому допомогу — зробили операцію. Чоловік зазначає, як по-людськи до нього поставилася в країні, на яку напала росія. Його дружина зі сльозами звернулася до українців, щоб подякувати.

"Я молитимуся за вас, люди, буду все життя вам вдячна!" — сказала дружина полоненого росіянина.

Також росіянка додала, що піде до керівництва військової частини та розповість правду про те, що відбувається з російськими військовими в Україні.

Додамо, що це не вперше, коли СБУ публікує кадри спілкування із затриманими окупантами. Раніше троє російських офіцерів звернулися до своїх товаришів по службі з росії, попросивши скласти зброю і припинити воювати з суверенною державою Україною.

Нагадаємо, телеканали в Росії раптово почали транслювати кадри з полоненими російськими військовими в Україні, яку вже сьомий день атакує росія. Певно, за кібератакою стоять хакери-українці.