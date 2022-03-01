"Припиніть вбивати українців": затримані в Україні військові РФ зробили звернення (відео)

У ролику росіяни просять військових із РФ скласти зброю

В Україні правоохоронці продовжують затримувати російських військових, які напали на території України 24 лютого. Вже під слідством росіяни зізнаються, що виконують злочинні накази керівництва РФ. Як повідомляє "Телеграф", відеозвернення затриманих окупантів у вівторок, 1 березня, опублікував радник МВС України Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Так, троє російських військовослужбовців, за словами Геращенка, були затримані співробітниками Служби безпеки України. У ролику російські найманці звертаються до своїх співгромадян і закликають не йти воювати проти України.

"Шановні росіяни, так склалося, що режим нашого уряду розв’язав братовбивчу війну в Україні, — каже один із затриманих. — Офіцери та солдати Збройних сил Росії, а також співробітники Росгвардії, вас втягнули у незаконне вторгнення на територію суверенної держави та змусили вчиняти військові злочини, які не мають терміну давності".

Російський військовий виступив із закликом припинити війну заради збереження життів з обох сторін. Він попросив припинити вбивати українців і закликав усіх російських військових скласти зброю та повернутися додому.

Крім того, тим службовцям РФ, які не хочуть вбивати українців і продовжувати виконувати накази російського командування, можна звернутися до Центру припинення війни.

Нагадаємо, Україна взяла в полон російського загарбника із Нижнього Новгорода. Росіянин заявив, що в Україні військовим РФ ніхто не радий. Хоча путінські найманці такого не очікували.