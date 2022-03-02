Умножайте на 10: россия впервые официально заявила о своих потерях

В россии наконец-то признали, что среди их солдат есть погибшие.

Лишь на седьмой день вражеского вторжения россии в Украину, Министерство обороны России впервые признало и назвало количество собственных потерь в войне. Однако российские власти назвали далекую от реальности цифру — всего 498 погибших и более 1500 раненых, хотя по данным Генштаба ЗСУ потерь российский солдатов намного больше — 5840 человек.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли и 1597 ранено при исполнении воинского долга" — сообщает минобороны РФ.

Депутат ВР Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале уточнил, что эти цифры можно смело умножать на 10, и только тогда будут видны реальные цифры. Также Гончаренко добавил, что он ждет сообщений от киргизов и таджиков, которые также воюют на стороне россии.

Отметим, что среди реального числа погибших есть и ряд военных из Чечни, — напомним, что оттуда по приказу лидера Рамзана Кадырова в Украину приехал целый батальон боевиков. Также ранее в бою под Киевом был ликвидирован "элитный" чеченский генерал Магомед Тушаев.

К тому же, в поселке на Кубани похоронили командира разведроты Александра Лысенко, который ранее уже участвовал в аннексии Крыма.