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Пока путин не признает потери в Украине, россиян уже активно хоронят (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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У властей не получается скрывать потери Новость обновлена 02 марта 2022, 18:43
У властей не получается скрывать потери

Некоторые погибшие ранее отличались и в Крыму

Россияне за первые шесть дней войны с Украиной потеряли уже почти шесть тысяч человек, и хотя официально их кровавая власть это все отрицает, на территории россии уже активно хоронят своих сограждан, которых привезли обратно мертвыми с фронта.

Первые видео с похорон можно легко найти в сети на российских новостных ресурсах, сообщает "Телеграф".

В частности, в поселке им. Горького на Кубани похоронили командира разведроты Александра Лысенко, — ранее он уже участвовал в аннексии Крыма, но попытку захвата всей Украины не пережил, погиб 24 февраля, в первый же день наступления.

В Нижнекамске похоронили сержанта Ильнура Сибгатуллина, — тот скончался 26 февраля в ходе боевых действий в Украине.

Сразу ряд военных похоронили в Чечне, — напомним, что оттуда по приказу лидера Рамзана Кадырова в Украину приехал целый батальон боевиков.

Как сообщал "Телеграф", ранее в бою под Киевом был ликвидирован "элитный" чеченский генерал Магомед Тушаев.

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#Россия #Погибшие #Потери
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