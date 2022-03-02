По тысяче солдат в день и сотни единиц техники: сокрушительные потери армии россии в Украине на седьмой день войны
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Отметим, что эти данные еще уточняются, ведь бои продолжаются.
Война россии против Украины, которую развязал кровавый диктатор владимир путин, уже седьмой день продолжает отнимать жизни солдат, и стоит отметить, что большинство из уже погибших — это военные из армии страны-агрессора.
За шесть полных дней противостояния, по состоянию на утро 2 марта, около 6000 российских солдатов были убиты и ранены. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 02.03 составили:
- личный состав – 5840 человек
- самолеты – 30 единиц
- вертолеты – 31 единица
- танки – до 211 единиц
- боевые бронированные машины ‒ 862 единицы
- артиллерийские системы – 85 единиц
- средства ПВО — 9 единиц
- РСЗО — 40 единиц
- цистерны с ГСМ — 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 единицы
- катера – 2 единицы
- автомобильная техника – 355 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий" — отмечается в сообщении Генштаба.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что президент россии владимир путин начал срываться на своем окружении из-за провала с захватом Украины.
Также напомним, в Мариуполе Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются захватить город, но получают отпор.
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