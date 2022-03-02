По тысяче солдат в день и сотни единиц техники: сокрушительные потери армии россии в Украине на седьмой день войны

Отметим, что эти данные еще уточняются, ведь бои продолжаются.

Война россии против Украины, которую развязал кровавый диктатор владимир путин, уже седьмой день продолжает отнимать жизни солдат, и стоит отметить, что большинство из уже погибших — это военные из армии страны-агрессора.

За шесть полных дней противостояния, по состоянию на утро 2 марта, около 6000 российских солдатов были убиты и ранены. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 02.03 составили:

личный состав – 5840 человек

самолеты – 30 единиц

вертолеты – 31 единица

танки – до 211 единиц

боевые бронированные машины ‒ 862 единицы

артиллерийские системы – 85 единиц

средства ПВО — 9 единиц

РСЗО — 40 единиц

цистерны с ГСМ — 60 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 единицы

катера – 2 единицы

автомобильная техника – 355 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий" — отмечается в сообщении Генштаба.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что президент россии владимир путин начал срываться на своем окружении из-за провала с захватом Украины.

Также напомним, в Мариуполе Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются захватить город, но получают отпор.