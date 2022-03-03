ВСУ вернули под контроль границу с Россией в одной из областей — Данилов

Врагу дают отпор по всем направлениям

Часть административного между Украиной и Россией на территории Сумской области контролируется отечественными пограничниками и подразделениями ВСУ. Это стало возможным еще 2 марта, на седьмой день военного противостояния.

Такое заявление обнародовал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утром 3 марта.

Отмечается, что за линией госграницы сейчас наблюдает пятый пограничный закон, а также отдельные военнослужащие. По словам Данилова, они отлично защищают украинскую территорию и уничтожают оккупантов, которые пытаются сюда проникнуть.

Также он подчеркнул, что за минувшие сутки российские захватчики не смогли продвинуться ни по одному из избранных ими направлений, ведь украинская армия держит оборону. Наиболее горячим на нынешние сутки определено одесское направление. Впрочем, в этом регионе оккупантов уже ждут с коктейлями Молотова и не только.

Кроме этого, Алексей Данилов добавил, что рассмотрение зверств, мародерства и других преступлений россиян, совершенных в Украине, скоро будет начато в Гааге. Всех преступников ждет справедливое наказание.

Кстати, за первую неделю войны российская армия понесла потери в личном составе в количестве 9000 человек. Часть этих бойцов убита, часть ранена.

В целом в Минобороне считают, что с каждым днем желания воевать у российских военных становится все меньше, а общий дух приходит в упадок.