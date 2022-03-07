У путина уже отказались от одного из условий прекращения войны с Украиной

Условий со стороны россии становиться все меньше

В понедельник, 7 марта, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. На 12 день войны список условий путина стал меньше.

Как сообщил пресс-секретарь путина песков, россия может прекратить так называемую "операцию" в любой момент, если Киев выполнит условия рф, а именно признает Крым российским, а также независимость "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок". А вот про "денацификацию" ни слова.

Тем временем с 7 марта в Украине начали выполнять боевые задания представители спецподразделения, входящего в Интернациональный легион. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Стоит отметить, что в одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч. Всего воевать на стороне Украины выявили желание опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.