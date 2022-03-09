"Прорвались..." Рассказ выбравшегося из "горящей" Бучи украинца поразил сеть

Украинский город Буча под Киевом почти с начала войны страдает от рук оккупантов. Они не только разрушили множество домов и объектов инфраструктуры, но и оставили людей без света, еды и практически без возможности выбраться.

Один из тех, кому это удалось — Дмитрий Ткачук. Историей своего спасения он поделился в соцсети "Фейсбук". Мужчина выбирался из Бучи в Ирпень, который также пострадал от рук оккупантов, а затем в Киев. Он шел не сам, а всемером с родственниками и соседями. 17 километров по полю под обстрелами, когда у одной из пожилых женщин отказали ноги — и они все выбрались.

Начало войны застало Дмитрия в Буче с мамой, сестрой и двумя пожилыми бабушками. Он рассказал, что чувствовал себя в безопасности, но враг решил начать наступление с гостомельского аэродрома в 5 км от его дома. "С каждой из четырех сторон от нашего дома начались взрывы. Окна вылетали чуть ли не от каждого из них. Мы оказались в окружении. При этом мы все равно думали о том, что поскольку мы мирные-гражданские, поскольку мы без оружия у себя дома, нас никто не будет трогать. Мы ошибались", — пишет Дмитрий.

россияне отключили электричество, связь и интернет. Вокруг взрывались снаряды, летали истребители. Из дому Дмитрий выходил только за едой, но все было закрыто, а городской совет — молчал.

Мужчине казалось, что в частном секторе он в безопасности, семья даже переехала жить в подвал, где было 5-7 градусов. Но оказалось это была призрачная надежда.

"Думали мы так до 5 марта – дня, когда на нашу улицу в частном секторе заехал вражеский танк. На моих глазах эта железная херня поначалу выстрелила в частный дом, находившийся через один от нас. Затем он попал в купол церкви, которая находилась от нас метрах в 70. Шум был такой, будто зазвенели все колокольни мира", — описывает Дмитрий поведение российских захватчиков.

Люди выходили сдаваться в плен, на улицах бродили враги и заглядывали в окна домов. Тогда было принято решение эвакуироваться. Тяжелее всего уговаривать пришлось бабушек. На выходе встретили соседей, которые решили идти с ними. Благодаря знаниям местности у бабушки и матери удалось обойти вражеский блокпост. Направились в сторону Ирпеня, где были громкие взрывы.

В Ирпене ситуация оказалась ненамного лучше. От некогда красивого города остались руины. "Впечатление было такое, будто там прошел смерч. Мы смотрели на эти дома и видели разбитые кухни, остатки спален, обои в детских и куски зеркал в ванных комнатах. Смотрели и понимали, что кто-то из владельцев этих квартир полжизни собирал деньги, чтобы построить и наполнить это жилье", — вспоминает мужчина.

Ситуация продолжала ухудшаться, к району города — Романовке приходилось пробираться под обстрелом. Когда они вышли в поле — снаряд попали в дома, а у одной из бабушек отказали ноги. Дмитрий с сестрой тащили ее, а соседи и родные бежали рядом. Им удалось спрятаться среди других под мостом. Через реку переправлялись по доске в 40 см — когда к ней подвезли женщину на инвалидной коляске украинские военные перенесли ее на руках. Когда после переправы нужно было бежать, Дмитрию удалось посадить бабушку в микроавтобус, который забирал женщину на коляске и остальные побежали. "Самый долгий кросс в жизни", — так он назвал дорогу к украинскому блокпосту. Им удалось даже спасти собаку, которую мать мужчины пронесла под курткой.

Для того чтобы выжить в условиях войны, резюмирует Дмитрий, нужно взглянуть ей в глаза. Он описывает три варианта:

подготовиться к ней

пытаться укрыться, а затем с риском для себя выбираться

остаться на оккупированной территории, надеясь на благополучный исход.

"Если вы чувствуете, что вы или ваши близки в опасности – подумайте над тем (1) как переместить вашу семью в безопасное место и (2) какие действия вы можете предпринять, чтобы внести свой вклад в победу над врагом. Иначе однажды вы можете проснуться и понять, что вам нужно спасаться, и делать это нужно под перекрестным огнем", — написал он.

Как ранее писал "Телеграф", из Бучи и Ирпеня, как и других городов будут подготовлены гуманитарные коридоры — российские войска согласились на режим тишины до 9 часов вечера.