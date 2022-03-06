Укр

Несколько суток под обстрелами без света и связи: Буча умоляет о помощи

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Бучанцам сейчас очень нелегко Новость обновлена 06 марта 2022, 10:05
Бучанцам сейчас очень нелегко

Оккупанты несут разруху и смерть

Буча Киевской области, над которой еще несколько дней назад поднимали победное украинское знамя, снова находится под сильными обстрелами российских нацистов. Оккупационные войска терроризируют местное население, оставляя людей без коммуникаций и продуктов.

Об этом сообщила прессслужба Бучанского городского совета, выражая просьбу о помощи.

По словам чиновников, сейчас каждый час в Буче — это настоящая борьба за возможность выжить. Несколько суток горожане остаются без мобильной связи, тепла и света. Также есть проблемы с продуктами питания, особенно у тех горожан, которые ограничены в передвижении или больны.

Некоторые уже более десятка часов не слышали родных и не знают, живут ли они в порядке и вообще. Большинство бучанцев не выходят из подвалов, ведь российская орда постоянно обстреливает жилые кварталы и даже непосредственно людей.

Увеличилось количество случаев мародерства, россияне спокойно грабят магазины, дома и автомобили в поисках пищи или каких-либо богатств.

Доставка гуманитарных грузов пока еще невозможна — на подступах к городу находятся вражеские войска.

В Буче просят и власть, и военных обратить внимание на городок, чтобы позволить его жителям выжить и вырваться из плена оккупантов.

Напомним, что атака путинских военных продолжается и на других горячих направлениях фронта. Так, Харьков был обстрелян несколько раз в ночь на 6 марта, что повлекло за собой не один пожар и разрушение объектов инфраструктуры.

Также значительный удар был нанесен по населенным пунктам Житомирской области — разрушены десятки частных домов, погибли.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Обстрел #Война #Буча
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