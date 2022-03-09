Эвакуация граждан продолжается: названы все направления гумкоридоров в Украине
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Украинская сторона надеется на соблюдение всех договоренностей
В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабной войны, Министерство обороны россии согласовало создание нескольких гуманитарных коридоров в Украине. российская федерация обязалась соблюдать режим тишины до вечера.
Об этом на очередном пресс-брифинге заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, гуморидоры сегодня будут созданы с 9:00 до 21:00 по следующим направлениям:
▪️Энергодар — Запорожье
▪️Сумы — Полтава
▪️Мариуполь — Запорожье
▪️Волноваха — Покровск
▪️Изюм — Лозовая
▪Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев
Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 марта, на десятый день войны в Украине было согласовано открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи на Донетчине.
Также напомним, что о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.
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