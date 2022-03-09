Эвакуация граждан продолжается: названы все направления гумкоридоров в Украине

Украинская сторона надеется на соблюдение всех договоренностей

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабной войны, Министерство обороны россии согласовало создание нескольких гуманитарных коридоров в Украине. российская федерация обязалась соблюдать режим тишины до вечера.

Об этом на очередном пресс-брифинге заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, гуморидоры сегодня будут созданы с 9:00 до 21:00 по следующим направлениям:

▪️Энергодар — Запорожье

▪️Сумы — Полтава

▪️Мариуполь — Запорожье

▪️Волноваха — Покровск

▪️Изюм — Лозовая

▪Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев

Брифинг Ирины Верещук

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 марта, на десятый день войны в Украине было согласовано открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи на Донетчине.

Также напомним, что о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.