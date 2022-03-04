Укр

ЕС усилит давление на россию: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украина - ЕС Новость обновлена 04 марта 2022, 17:37
Украина - ЕС

Запад ограничиться новыми санкциями.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Евросоюз усилит санкции против россии.

Об этом заявили министры иностранных дел в пятницу на встрече в Брюсселе.

Европа и НАТО не откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства над Украиной, однако ЕС планирует давить на рф с помощью санкций. Ожидается, что уже введенные беспрецедентные санкции в отношении рф будут усилены.

Напомним, 4 марта в НАТО ответили Зеленскому по поводу закрытия неба над Украиной. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал войну в Украину Третьей мировой и призвал страны Запада закрыть воздушное пространство над страной, которая находится под обстрелом со стороны рф. Также Подоляк, рассказал, как продвигаются переговоры между Украиной и россией. Добавим, что в Украине объяснили, как российским матерям забрать своих сыновей из плена.

Ранее сообщалось, что жители Херсона вышли встречать "гуманитарную помощь" от рф с украинскими флагами.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Война с Россией
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