ЕС усилит давление на россию: подробности

Запад ограничиться новыми санкциями.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Евросоюз усилит санкции против россии.

Об этом заявили министры иностранных дел в пятницу на встрече в Брюсселе.

Европа и НАТО не откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства над Украиной, однако ЕС планирует давить на рф с помощью санкций. Ожидается, что уже введенные беспрецедентные санкции в отношении рф будут усилены.

Напомним, 4 марта в НАТО ответили Зеленскому по поводу закрытия неба над Украиной. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал войну в Украину Третьей мировой и призвал страны Запада закрыть воздушное пространство над страной, которая находится под обстрелом со стороны рф. Также Подоляк, рассказал, как продвигаются переговоры между Украиной и россией. Добавим, что в Украине объяснили, как российским матерям забрать своих сыновей из плена.

Ранее сообщалось, что жители Херсона вышли встречать "гуманитарную помощь" от рф с украинскими флагами.