"Создана рабочая группа": Подоляк сообщил о реальном итоге переговоров

Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и рф будут идти тяжело.

Члены украинской делегации, которые проводили переговоры с россией, Давид Арахамия и Михаил Подоляк прокомментировали итоги общения с российской стороной. Советник главы ОП сообщил, что переговоры с рф будут сложными и затянутыми, ведь позиция Украины очень жесткая. В то же время, удалось договориться о создании рабочей группы, которая займется вопросами гуманитарных коридоров.

Об этом Подоляк рассказал во время брифинга во Львове 4 марта.

"Позиция России жесткая, но и позиция Украины тоже жесткая" — отметил советник главы Офиса Президента, добавив, что несмотря на это переговоры будут продолжаться.

Также Подоляк назвал три главные составляющие переговоров со стороны украинской делегации:

Позиции Украины усилены западными партнерами; Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки, которые могут унизить борьбу украинцев за территориальную целостность и свободу; Делегация в составе Подоляка, Резникова и Арахамии, ясно понимают психологическое состояние и цели российской стороны.

Помимо этого, Михаил Подоляк отметил, что была создана условно рабочая группа, в которую вошли представители Украины и россии, с посредником в виде Красного креста, чтобы "в течение дня" иметь ясное представление о зеленом коридоре.

"Мы будем работать над тем, что нужно давать коридор, и мы будем это делать даже если они будут создавать нам проблемы" — добавил советник главы ОП.

Добавим, что на повестке дня второго раунда переговоров Украины с российской стороной стоял вопрос немедленного прекращения огня, перемирия и создания гуманитарных коридоров. Договоренностей удалось добиться только по последнему пункту.

Напомним, что Путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.