ЄС посилить тиск на росію: подробиці

Захід обмежиться новими санкціями.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення росії в Україну стало відомо, що Євросоюз посилить санкції проти Росії.

Про це заявили міністри закордонних справ у п’ятницю на зустрічі у Брюсселі.

Європа і НАТО не відгукнулися на заклик президента України Володимира Зеленського про закриття повітряного простору над Україною, проте ЄС планує тиснути на росії за допомогою санкцій. Очікується, що вже запроваджені безпрецедентні санкції щодо Росії будуть посилені.

Нагадаємо, 4 березня в НАТО відповіли Зеленському щодо закриття неба над Україною. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав війну в Україну Третьою світовою та закликав країни Заходу закрити повітряний простір над країною, яка перебуває під обстрілом з боку росії. Також Подоляк розповів, як просуваються переговори між Україною та росією. Додамо, що в Україні пояснили, як російським матерям забрати своїх синів із полону.

Раніше повідомлялося, що жителі Херсона вийшли зустрічати "гуманітарну допомогу" від Росії з українськими прапорами.