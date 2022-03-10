Под Киевом оккупанты разбомбили завод Coca-Cola (фото)

Российские оккупанты разбомбили завод Coca-Cola под Броварами

В четверг, 10 марта, на 15-й день войны с россией стало известно, что российские оккупанты обстреляли единственный в Украине производственный комплекс компании Coca-Cola, расположенный возле поселка Большая Дымерка, Броварский район.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На заводе повреждена когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию.

Напомним, что после вторжения российских войск в Украину такие торговые сети, как Novus, Fozzy Group и Varus отказались от продаж продукции Coca-Cola из-за того, что компания не собиралась отказываться от сотрудничества с россиянами. И только лишь на 13й день российско-украинской войны корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что McDonald’s и KFC заявили о закрытии своих сетей в россии в ответ на ее вторжение в Украину.

Также мы писали, что россияне остались без Facebook и Twitter, поскольку власти приняли решение их заблокировать. Кроме того, в стране пропала монетизация на YouTube, благодаря которой блоггеры получали доход.