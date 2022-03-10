"Это настоящий геноцид украинцев": Зеленский призвал Запад остановить оккупантов

Бомбардировку больниц в Мариуполе президент Украины назвал настоящим зверством.

На четырнадцатый день войны в Украине российские оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Президент Владимир Зеленский назвал это геноцидом украинского населения и подлинным зверством.

Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном в ночь на четверг, 10 марта.

"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариупольцы! Сегодня мы должны быть едиными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли на нашу землю", — заявил Зеленский.

По его словам, обстрел детской больницы и роддома Мариуполя уже показал, кто на чьей стороне.

Он отметил, что в результате удара оккупантов по лечебным заведениям города были ранены 17 человек, однако эта цифра еще не является окончательной, ведь спасатели продолжают разбирать завалы. Зеленский добавил, что большинство пациентов и персонала больниц спасло то, что они раньше времени скрывались от 500-килограммовых российских бомб.

"Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?", — задал прямые вопросы Зеленский.

Президент подчеркнул, что авиабомба на роддом — это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Зеленский призвал все международное сообщество объединиться и осудить военное преступление россии, в частности, усилением санкций до тех пор, пока Кремль потеряет все возможности продолжать этот геноцид.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Сумщине силы территориальной обороны разгромили очередную колонну оккупантов и пополнили свой арсенал полезными трофеями. Кроме того, украинские военные полностью выбили оккупантов из города Дергачи, который находится совсем рядом с Харьковом.