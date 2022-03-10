Будем "кошмарить" врага: глава Генштаба показал новое видео с разбитой техникой рф

Украинские войска используют захваченную российскую технику против захватчиков.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину в сети показали кадры с захваченной военной техникой оккупантов.

Похвастался трофеями главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Залужный сообщил, что во время боя под Броварами ВСУ разгромили российские подразделения, а также захватили трофейную технику, которая будет использована по назначению — "кошмарить" врага.

"Вчерашний бой в направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", — заявил Залужный, который добавил к сообщению хештег "Украина держится на наших плечах".

"Вся мощь российской армии теперь будет работать против них", — заявил мужчина за кадром, показавший колону захваченной российской техники.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбрасывают на украинские города запрещенные бомбы.