Будем "кошмарить" врага: глава Генштаба показал новое видео с разбитой техникой рф
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 339
Украинские войска используют захваченную российскую технику против захватчиков.
В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину в сети показали кадры с захваченной военной техникой оккупантов.
Похвастался трофеями главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.
Залужный сообщил, что во время боя под Броварами ВСУ разгромили российские подразделения, а также захватили трофейную технику, которая будет использована по назначению — "кошмарить" врага.
"Вчерашний бой в направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", — заявил Залужный, который добавил к сообщению хештег "Украина держится на наших плечах".
"Вся мощь российской армии теперь будет работать против них", — заявил мужчина за кадром, показавший колону захваченной российской техники.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбрасывают на украинские города запрещенные бомбы.