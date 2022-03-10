Укр

У сбитых российских пилотов не раскрываются парашюты: о чем это может говорить

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сбитый над Украиной российский самолет Новость обновлена 10 марта 2022, 04:18
Сбитый над Украиной российский самолет

Очевидно, режим путина не хочет оставлять в живых ценных свидетелей

У сбитых над Украиной пилотов оккупантов не всегда раскрываются парашюты, что может свидетельствовать о том, что россия не хочет оставлять их в живых после крушения.

Интересные детали поведали в пресс-службе ГУР Минобороны.

Там отметили, что на днях украинские ПВО сбили очередной Су-25, пилот которого успел катапультироваться, но живым приземлиться уже не смог.

"Этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют", — сказано в сообщении.

В настоящее время эксперты проводят изучение этого случая, однако согласно предварительным данным парашют не раскрылся из-за того, что перед вылетом его неправильно уложили.

Отмечается, что этот случай может показаться парадоксальным, однако если учесть, что каждый из этих пилотов, сбрасывающих бомбы на жилые дома, является военным преступником, то отдать его в руки правосудия значит пролить свет на преступления путинского режима.

Как сообщалось ранее, в россии наконец признали, что послали на самоубийственную миссии по захвату Украины солдат-срочников. Однако это там списали на халатность руководства и начали, по старой доброй традиции, искать крайних.

Вместе с тем в Украине решили с этим помочь и начали показывать видео пленных российских оккупантов, которые до этого служили по призыву.

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