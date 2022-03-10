Россияне остались без "Нивы" и "Приоры": Lada останавливает свои заводы

Lada остановила производство из-за нехватки комплектующих

Западные санкции, введенные против россии из-за ее вторжения в Украину, уже начали приносить результаты. Так один из крупнейших автопроизводителей страны Lada вынужден был приостановить производство из-за нехватки комплектующих.

Об этом пишет WSJ.

Отмечается, что в настоящее время АвтоВАЗ принадлежит французскому концерну Renault SA, а его завод в Тольятти использует румынское производство для производства отдельных узлов и агрегатов.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, более 20% деталей АвтоВАЗа — от разъемов до ключевой электроники — поставляются из-за пределов россии", — пишет издание.

Сообщается, что в настоящее время завод остановлен и будет таким оставаться минимум до 11 марта. Также указывается, что если россия захочет вновь запустить производство, но уже без поддержки Renault, то на это могут уйти месяцы, если не годы.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину, из рф ушли многие западные компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.

Кроме того позже оттуда ушли сети фастфудов KFC и McDonald's, а также остановили продажи Coca-Cola и PepsiCo.