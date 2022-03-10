"Уже звучат анонсы": Зеленский рассказал, может ли россия напасть на другие страны

россия не остановится на Украине и уже грозит вторжением в другие страны.

Пока кровавый диктатор владимир путин имеет возможность напасть на другую страну, ни одно государство в Европе не может быть в безопасности.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью DIE ZEIT

По его словам, в Москве никогда не уважали Европу и не воспринимали ее как силу, с которой надо считаться и иметь равные отношения на основании международного права.

"На самом деле, они хотят разорвать Европу так же, как и Украину. Они уже анонсируют это", — сказал Зеленский.

Он предложил журналистам обратить внимание на заявления российских пропагандистов, а также на то, что в российских церквях даже ведут проповеди на тему о захвате Молдовы, Грузии и стран Балтии. При этом, президент указал, что в зоне риска также находится и Польша.

"Весь континент в опасности, пока у России есть возможность нападать на другое государство", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что противник 10 марта был остановлен на всех направлениях, а украинские защитники местами даже переходят в контрнаступление. В ответ оккупанты пытаются повлиять на ситуацию путем распространения дезинформации и пропаганды.

Вместе с тем украинские города продолжают подвергаться обстрелам, так по словам мэра Харькова Игоря Терехова, с начала вторжения в городе были уничтожены или повреждены 400 многоэтажек.