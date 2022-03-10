Укр

Минус подполковник: в россии признали гибель своего летчика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Подполковник Хасанов Новость обновлена 10 марта 2022, 20:31
Подполковник Хасанов

В рф подтвердили гибель "офицера".

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии подтвердили смерть летчика-подполковника, который был сбит в украинском небе.

Соответствующая публикация вышла на сайте newsbryansk.ru.

По информации источника, летчик Алексей Хасанов умер 5 марта, будучи в командировке. На территории Украины подполковник выполнял "специальные задачи". Добавим, что Хасанов был заместителем командира авиационной эскадрильи в Зернограде Ростовской области. С 2019 года проходил службу в городе Черняховск Калининградской области на должности заместителя командира полка. К слову, Алексей участвовал в параде в Москве в честь 75-летия победы в ВОВ и имеет соответствующую награду.

Кровавый диктатор владимир путин наградил летчика орденом посмертно.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что теснят российских оккупантов на некоторых направлениях, а украинские спецназовцы в четверг похвастались очередным ценным трофеем, который отбили у российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что известный российский летчик оказался в украинском плену, где внезапно начал прозревать от путинской пропаганды.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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