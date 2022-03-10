"Берем качеством": Резников рассказал, кого из украинцев будут отправлять в бой с оккупантами

В Минобороны рассказали, зачем военнообязанным становиться на учет

Украина, которая уже 15 дней отражает вторжения оккупационных войск, не видит смысла в том, чтобы отправлять в бой неподготовленных бойцов, а потому грести всех подряд на фронт не будут.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я уже говорил, что более 100 тысяч украинцев вступило в ряды терробороны. Более 200 тысяч наших граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну. Кроме этого есть иностранные добровольцы, готовые воевать с русским нацизмом", — заявил он.

Также он добавил, что в Украине объявлено военное положение, а потому военнообязанным украинцам не стоит терять контакт с руководством ВСУ, особенно если они были вынуждены переехать в другие регионы. Глава МОУ говорит, что это нужно для того, чтобы Украина могла осознавать свои возможности и планировать дальнейшие шаги.

Вместе с тем Резников отметил, что украинская армия лучше вооружена, мотивирована и обучена, чем российские солдаты, а потому побеждать оккупантов будут качеством. Из этого следует, что в боевые подразделения будут отправляться только те военнослужащие, которые обладают необходимым вооружением, оснащением и навыками.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный похвастался кадрами захваченной у оккупантов боевой техники.