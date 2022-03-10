Жена бывшего нардепа-ветерана АТО сообщила о его смерти

О смерти бывшего народного депутата сообщила его жена.

Супруга бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Дейдея Дарина сообщила о его смерти

Об этом она сообщила в Instagram в четверг, 10 марта.

"Мой Евгений Дейдей, я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", – написала жена Дейдея.

При этом нет никаких подробностей, при каких обстоятельствах это произошло.

О смерти экс-нардепа сообщила его жена

Евгений Дейдей – украинский военный, государственный и политический деятель, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.

Родился 12 июля 1987 года в городе Рени Одесской области.

В 2014 году Дейдей был избран в Верховную Раду Украины (VIII созыв) по списку партии "Народный фронт".

2 августа 2014 года Евгений Дейдей получил орден "За мужество" III ст. — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2017 году был ранен во время военных действий на Донбассе.

У Дарины и Евгения Дейдея родились двое детей.

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