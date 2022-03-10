Зеленский сказал, как мир может без оружия остановить путина

Санкций против россии еще недостаточно.

Если бы примененных против россии санкций за полномасштабное военное вторжение в Украину было достаточно, то война бы уже прекратилась.

Такое мнение в интервью DIE ZEIT озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на этом этапе ограничений для россии все еще недостаточно.

"Российскую нефть и нефтепродукты все еще покупают. Западные корпорации все еще остаются на российском рынке, прикрываясь разными отговорками. Да, есть ушедшие моральные компании и мы благодарны им за это. Но есть гиганты бизнеса, которые пока выбирают кровавые деньги. Нужно быть нравственными всем. И еще усиливать санкции против россии за это неспровоцированное и жестокое вторжение, напоминающее худшие времена Второй мировой войны ", — заявил Зеленский.

Президент Украины предложил ограничения, которые, по его мнению, точно остановили бы россию в ее планах захватить Украину:

еще больше ограничений должно быть наложено на российскую нефть, нефтепродукты и газ;

порты мира должны быть закрыты для русских кораблей;

грузовые компании должны остановить отправку и приемку грузов из россии и в россию;

от SWIFT нужно отключить абсолютно все российские банки;

"Если не сделать их сейчас, то потом вам придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Польшу, Молдову, Грузию и все другие страны – соседи россии", — пояснил свою позицию Владимир Зеленский.

Кроме того, глава Украинского государства отметил необходимость создания гуманитарной бесполетной зоны над Украиной, а если Запад этого не сделает, то пусть по крайней мере предоставит боевую авиацию и средства противоракетной обороны, которыми Украина сама сможет закрыть небо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Пентагоне не поддержали идею с передачей польских МиГ-29 Украине. В США объяснили, что это может обострить конфликт Запада и россии.