"Москва никого не защищает. Она уничтожает": Резников заявил, что россияне убили больше гражданских, чем военных

Оккупанты ведут себя как настоящие преступники, терроризируя мирное население.

Российские оккупанты за 15 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих приспешников, после чего начали террористическую войну не с украинскими военными, а с гражданским населением.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, рашисты ведут себя как настоящие преступники и трусы, убивают и берут в заложники мирных граждан, женщин и детей.

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных со всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", — заявил Алексей Резников.

Глава Минобороны добавил, что российские оккупанты не способны воевать с украинской армией, гвардией и терробороной. Именно поэтому они атакуют незащищенных — гражданское население.

Резников отметил, что власти Украины продолжают работать над тем, чтобы сохранить жизнь украинцев и наиболее приоритетным направлением сейчас является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, которые оккупанты атакуют больше всего.

"В первую очередь, это Мариуполь, города на Сумщине, Харьковщине, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов. Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово", — добавил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия запуталась во лжи об обстреле роддома в Мариуполе.