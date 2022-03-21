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Зеленський заговорив про референдум з приводу Криму та Донбасу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 21 березня 2022, 21:02
Володимир Зеленський

Українцям дозволять взяти участь у обговоренні того, на які компроміси наша країна може піти з росією

Компроміси щодо переговорів між Україною та росією вирішуватимуться на всеукраїнському референдумі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Суспільному"

За його словами, на цьому референдумі вирішуватимуться питання гарантій безпеки, а також долі Криму та окупованих територій Донбасу.

Він зазначив, що в НАТО Україну брати не хочуть через страх росії, однак є деякі країни Альянсу, які готові дати нашій країні такі ж гарантії безпеки.

"Я вважаю, що це нормальний компроміс", — сказав Зеленський, наголосивши, що в такому разі доведеться внести зміни до законодавства та Конституції.

Президент додав, що буде готовий ухвалити будь-яке рішення українського народу.

"Народ повинен буде сказати та відповісти на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть – це вже питання нашої розмови та розуміння між Україною та росією", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 21 березня Україна та росія провели черговий раунд переговорів, який тривав півтори години, після чого почали працювати робочі групи.

"Телеграф" опитав експертів, які поділилися своїми прогнозами щодо того, на що чекати за їхнім підсумком і до чого вони приведуть у майбутньому.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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