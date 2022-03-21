Незважаючи на показове "відведення військ", армія білорусі готується до можливого вторгнення в Україну

Зафіксовано ознаки підготовки білоруських військових до прямого вторгнення в Україну

У Білорусі заявили, що нібито відвели війська від кордону з Україною та навіть почали розповсюджувати в соцмережах відповідне відеопідтвердження. Проте у Міноборони України інформацію щодо повернення білоруських десантників до місця постійної дислокації спростовують та додають, що лукашенко таки готує свою армію до вторгнення на українські території.

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Про це у Міністерстві оборони України розповіли під час розмови із кореспондентом "Телеграфу".

Так, згідно з офіційними даними, військова активність на території Білорусі станом на 7-му годину ранку 21 березня виглядає так:

Продовжується переміщення колон військової техніки ЗС РФ територією Білорусі.

Фіксується пересування паливозаправників.

Здійснюється перекидання військової техніки залізницею. Зокрема, на залізничній станції Єльськ, що у Гомельській області, зафіксовано розвантаження ешелону з важкою військовою технікою. Окрім цього, є інформація, що неподалік агромістечок Засинці та Підгалля (Єльський район; 50 км від міста Єльська; 1 км — до кордону з Україною) розміщена бронетехніка, що прибула на залізничну станцію в Єльську.

Найбільшу льотну активність літаків фіксують на військовому аеродромі в Барановичах. Незначна активність також спостерігалася на військових аеродромах у Ліді та Лунинці. Також у небі між містами Жлобін та Світлогорськ Гомельської області було помічено літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП вкс рф. мо рф надало докази використання аеропорту "Гомель" для завдання ударів по українським територіям, попри те, що аеропорт є цивільним.

Триває застосування тактичних ракетних комплексів для завдання ударів по українським областям. Загалом було близько 17 пусків ракет з території Мозирського району, 2 – з Калінковичського, 1 – з Хойницького та 1 – з Єльського.

Зафіксовано застосування вкс рф авіаційних ракетних комплексів: о 15:00 неподалік м. Калінковичі було помічено 4 незвичайні сліди у небі. О 17.10 було зафіксовано запуск винищувачами вкс рф із території Калінковичського району не менше 2 ракет у бік України. Ракети змінювали траєкторію польоту.

Окрім цього у Міноборони додають, що після запусків ракет очевидці чули гучний звук, подібний вибуху. Наразі точної інформації щодо виду ракетної зброї, яка була застосована немає, але, згідно з попередніми даними — це стратегічна крилата ракета Х-55 (РКВ-500) або гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинжал".

Усі запуски були здійснені літаками вкс росії, які знаходилися у повітряному просторі Білорусі.

Також відомо, що неподалік міста Слуцьк було зафіксовано незначне переміщення техніки збройних сил білорусі. Зокрема, у Мінській області помітили більше 40 тягачів на білоруських та російських номерах. Зі Слуцька колона попрямувала у бік Бобруйска.

Поряд із переправою на річку Прип'ять (під селом Петриків) зафіксували танки Т-72, а також броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ-1). Достовірних даних щодо приналежності вказаної техніки до зс рб або зс росії покищо немає.

А ми своєю чергою нагадаємо, що раніше у мережі з'явилася інформація, що білоруська армія, яка перебувала на кордоні з Україною, нібито повернулася до місць дислокації. Відповідне відео навіть було оприлюднене в багатьох Telegram-каналах, проте дійсності воно не відповідає.

Відео "відводу" військ рб від українського кордону

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий президент росії володимир путін організовує вторгнення Білорусі на українські території, аби відвернути увагу української армії, а також для того, аби та була повністю розгромлена або серйозно ослаблена, адже завдяки цьому кремль зможе отримати повну владу над республікою.

Варто також нагадати, що, попри систематичні заяви самопроголошеного президента республіки білорусь олександра лукашенка про те, що вступати у війну росії з Україною він не планує, мовляв, "нас туди не звали, нам там робити нічого", білоруська армія й надалі продовжує готуватися до повномасштабного вторгнення на українські території.