Рус

"Буде з кожним, хто вбиває наших дітей": ЗСУ ліквідували командира бригади російських морпіхів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
797
Ліквідовано полковника Олексія Шарова Новина оновлена 23 березня 2022, 10:07
Ліквідовано полковника Олексія Шарова

Його бригада мала штурмувати Одесу.

Бійці ЗСУ ліквідували російського командира бригади морських піхотинців, яка планувала висадку в Одесі.

Про це у відеозверненні розповів радник Одеської військової обладміністрації Сергій Братчук.

"Морпіхи, які хотіли штурмувати Одесу, гниють тепер під Миколаєвом та Маріуполем. Прийшла ще одна хороша звістка — наші знищили командира бригади морської піхоти росії", — зазначив спікер.

Надійне джерело новин про війну

Йдеться про командира 810-ї гвардійської окремої ордена Жукова бригади морської піхоти гвардії полковника Олексія Шарова.

Ліквідований полковник Росії Олексій Шаров
Ліквідований полковник Росії Олексій Шаров

"І так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І немає їм прощення", — додав Братчук.

Зазначимо, 22 березня сало відомо, що більша частина російських морських піхотинців, які наприкінці лютого намагалися висадитися на узбережжя, знищено під Маріуполем та Миколаєвом.

Крім того, 21 березня біля берегів Одеси було помічено два російські військові судна. За неофіційними даними, українські захисники вступили в бій і один російський військовий корабель був пошкоджений.

Також повідомлялося, що один із підрозділів російського морського десанту, що майже повністю складався з терміновиків, влаштував справжній бунт, коли отримав наказ висадитися прямо в Одесі.

Теги:
#Одеса #ЗСУ
Знищена ворожа техніка
В регіонах
За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена ворожа техніка
За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Категорія
Залишки мосту
росіяни розбомбили "дорогу життя" — міст із Чернігова (відео)
Дата публікації
Категорія
Російські війська обстріляли з "Градів" житлові квартали
Окупанти обстріляли Київ: знову вдарили по ТЦ та житлових будинках
Дата публікації
Категорія
Група G20
росію збираються виключити з "Великої двадцятки", але є проблема
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію