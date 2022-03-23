"Буде з кожним, хто вбиває наших дітей": ЗСУ ліквідували командира бригади російських морпіхів

Його бригада мала штурмувати Одесу.

Бійці ЗСУ ліквідували російського командира бригади морських піхотинців, яка планувала висадку в Одесі.

Про це у відеозверненні розповів радник Одеської військової обладміністрації Сергій Братчук.

"Морпіхи, які хотіли штурмувати Одесу, гниють тепер під Миколаєвом та Маріуполем. Прийшла ще одна хороша звістка — наші знищили командира бригади морської піхоти росії", — зазначив спікер.

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Йдеться про командира 810-ї гвардійської окремої ордена Жукова бригади морської піхоти гвардії полковника Олексія Шарова.

Ліквідований полковник Росії Олексій Шаров

"І так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І немає їм прощення", — додав Братчук.

Зазначимо, 22 березня сало відомо, що більша частина російських морських піхотинців, які наприкінці лютого намагалися висадитися на узбережжя, знищено під Маріуполем та Миколаєвом.

Крім того, 21 березня біля берегів Одеси було помічено два російські військові судна. За неофіційними даними, українські захисники вступили в бій і один російський військовий корабель був пошкоджений.

Також повідомлялося, що один із підрозділів російського морського десанту, що майже повністю складався з терміновиків, влаштував справжній бунт, коли отримав наказ висадитися прямо в Одесі.