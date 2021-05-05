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"Стена": как Зинченко оставил в дураках Неймара (видео)
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Украинский футболист Александр Зинченко провел шикарный матч против ПСЖ в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21. Парижане практически не могли создать остроты у ворот англичан, а когда им это удавалось, то они встречались с невероятной самоотдачей защитников "Горожан".

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Одним из ярчайших моментов матча стал двойной блок в исполнении игроков "Манчестер Сити" после удара Неймара из пределов штрафной. Зинченко вместе с партнером по обороне самоотверженно бросился под выстрел бразильца, заблокировав удар одного из самых дорогих футболистов мира.

Видео момента с ударом Неймара доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко придется выпить пиво, в случае победы в Лиге чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 235

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Александр Зинченко.
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