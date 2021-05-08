Ярмоленко отдал ассист в матче с "Арсеналом" (видео)

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оформил ассист в матче за резервную команду.

В поединке чемпионата U-23 Ярмоленко впервые получил игровую практику после восстановления от травмы. Украинец при счете 1:1 отдал голевую передачу, исполнив высокую подачу на партнера, который замкнул пас украинца на дальней штанге. Отметим, в итоге игра завершилась со счетом 2:2.

Видео ассиста Ярмоленко - в обзоре матча "Вест Хэм" U-23 - "Арсенал" U-23:

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко забил три гола и отдал 5 результативных передач в 23-х матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство "Молотобойцев" не рассчитывает на Ярмоленко.