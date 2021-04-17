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"Ман Сити" Зинченко вылетел из Кубка Англии, проиграв "Челси" (видео)

"Ман Сити" Зинченко вылетел из Кубка Англии, проиграв "Челси" (видео)
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter chelseafc

В субботу, 17 апреля, "Челси" в рамках матча 1/2 финала Кубка Англии-2021 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась минимальной победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

Два удара - два гола: "Ман Сити" с Зинченко в большинстве проиграл "Лидсу" (видео)

Единственный гол в поединке записал на своей счет Хаким Зиеш. На 55-й минуте разящая контратака лондонцев завершилась прострелом Тимо Вернера на марокканца, который без проблем отправил круглого в пустые ворота. Украинец Александр Зинченко попал под ротацию главного тренера МС Хосепа Гвардиолы и участия в игре не принимал.

Видеообзор матча "Челси" - "Манчестер Сити":

Таким образом, "Челси" пробился в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния "Лестер" - "Саутгемптон", которые свой полуфинал сыграют 18 апреля.

"Телеграф" напоминает, что до сегодня "Ман Сити" имел шансы выиграть все турниры, в которых принимает участие, однако приоритетом для "Горожан" является выступление в Лиге чемпионов, где команда из Манчестера уже добралась до полуфинальной стадии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, Кубок Англии.
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