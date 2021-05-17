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Шевченко поставили в тяжелое положение вопросом про финал Лиги чемпионов (видео)

Шевченко поставили в тяжелое положение вопросом про финал Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси".

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По словам специалиста, вопрос об этом поставил его в тупик. Однако позже наставник "Желто-синих" признался, что все-таки будет болеть за "Челси", ведь этот клуб находится в его сердце. Отметим, в "Ман Сити" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко.

"Буду болеть и за Зинченко, и за "Челси". Вы меня в такое положение поставили, что мне тяжело ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. Все-таки "Челси" - это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл - в моем сердце. Поэтому все-таки я буду болеть за "Челси", - рассказал "Шева" в комментарии для передачи "Великий футбол".

"Телеграф" напоминает, что финал Лиги чемпионов 2020/21 был перенесен из Стамбула в Порту. Решающий матч главного еврокубка состоится 29 мая, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ранее стало известно, кто рассудит финал ЛЧ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 175

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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