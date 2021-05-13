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Финал Лиги чемпионов экстренно перенесли из Стамбула: где сыграют "Челси" и "Ман Сити"

Финал Лиги чемпионов экстренно перенесли из Стамбула: где сыграют "Челси" и "Ман Сити"
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram chelseafc

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 перенесен из Турции в Португалию. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Таким образом, "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют не в Стамбуле как планировалось ранее, а проведут решающий матч главного еврокубка в португальском городе Порту на стадионе "Драгау". Игра состоится 29 мая, начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Изначально игра должна была пройти в Стамбуле, однако власти Британии внесли Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения коронавируса, поэтому английские болельщики не могли посетить матч. УЕФА счел разумным, чтобы фаны таки прилетели на игру и решились на перенос финала ЛЧ в другой город. Власти Британии хотели принять финал, однако не сумели сойтись с УЕФА на антикоронавирусных правилах. В итоге поединок перенесли в Португалию.

Отметим, разговоры о переносе решающего матча ЛЧ из Стамбула появились сразу же после выхода двух английских команд в финал турнира. УЕФА отметил, что Стамбулу в срочном порядке доверят провести ближайшее футбольное мероприятие. В сезоне 2019/20 финал ЛЧ также должен был пройти в Стамбуле, однако все игры плей-офф были перенесены в Португалию.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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